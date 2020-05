1









In campo correva come un treno, oggi ha messo la sua esperienza al servizio degli altri. L'ex difensore della Juventus Moreno Torricelli fa parte di "Allenarsi per il futuro", un progetto ideato da Bosh con la collaborazione della Randstad, attraverso il quale ai ragazzi dei licei di tutta Italia viene offerta l'alternanza scuola lavoro. Moreno, insieme ad altri ex atleti di diverse discipline, partecipa agli incontri con gli studenti per trasmettere messaggi utili in vista delle loro scelte future. Ragazzi ma non solo, perché con la Randstad Torricelli fa anche team building nelle grandi aziende, spiegando il concetto di squadra attraverso la metafora dello sport.