Costanza e determinazione. Sono due delle caratteristiche principali che hanno portatoal successo. Diventare come lui? Sì, si può. Un primo passo, può essere seguire i suoi allenamenti. Il portoghese oggi ha pubblicato sulle sue storie Instagram un allenamento di poco più di cinque minuti nella sua casa di Torino, in cui l'attaccante portoghese è tornato dopo la quarantena passata in Portogallo. Piegamenti sulle braccia, sulle gambe e non solo. CR7 Fitness by Crunch, per allenarsi con Ronaldo.