di Cristiano Corbo, inviato a Vinovo

Se da una parte Pirlo, Ronaldo e compagni si preparano ad affrontare il Barcellona in serata, a Vinovo c’è Rita Guarino, più agguerrita che mai nel guidare le sue ragazze, alla vigilia del big match di Champions League contro il Lione. Sfida affascinante, dall’altissimo tasso di difficoltà alla luce della caratura dell’OL, campione in carica della competizione nonché vincitrice delle ultime cinque edizioni. Ma la Juventus Women non teme il confronto, lo ha preparato nel migliore dei modi costruendo un cammino in campionato perfetto, fatto da nove vittorie in altrettante partite. Domani la resa dei conti nell’andata dei sedicesimi di finale contro le francesi, adesso l’allenamento a Vinovo, dove fomentare emozioni da far esplodere domani.