Quando c'è l'amore, restare chiusi in casa per forza, potrebbe non essere un dispiacere. Sicuramente, Matthijs de Ligt e la fidanzata Annekee Molenaar fanno vedere quanto ci si possa divertire, anche in una situazione di emergenza come questa. E allora, ecco che i due innamorati si tengono impegnati, ingegnandosi in mille modi. Prima, con una sessione di allenamento... rigorosamente in casa, anzi, in cucina. Poi, con una partita di ping pong, lanciando la sfida ai followers su Instagram su chi possa essere il vincitore. Nel frattempo, Matthijs, difensore di razza, ma con i piedi alquanto educati, si è messo a palleggiare con un rotolo di carta igienica, riprendendo uno dei challenge che gira ora sui social. Ah, ovviamente il tutto con la maglia della Juve indosso. Insomma, un pomeriggio tipico di una coppia qualsiasi, che cerca di ammazzare il tempo senza annoiarsi troppo. Ma guai a pensare che i due passino le giornate a divertirsi, senza prestare attenzione a ciò che li circonda. Anzi, è la stessa Annekee che ha postato, su Instagram, una storia sull'iniziativa che si è sparsa in tutta Italia, di appendere il tricolore ai terrazzi. Un ulteriore segno di vicinanza, visto che per la coppia l'amore con la città ed il paese è stato immediato.