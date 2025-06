Allenamento nella notte italiana per la Juventus: su cosa ha lavorato Tudor

AFP via Getty Images

Dopo la brutta sconfitta contro il, la Juventus è tornata in campo per allenarsi verso la sfida degli ottavi di finale. I bianconeri affronteranno ilagli ottavi di finale, con l'obiettivo, innanzitutto, di riscattarsi dopo il 5-2 con i Cititzens.Nella notte italiana la Juve si è allenata dividendosi in due come accade sempre nei giorni successivi alle partite. Di seguito il report della seduta da Juventus.com:"Scarico per chi è stato maggiormente impiegato nella sfida di Orlando, lavoro sul possesso palla e partitelle per il resto del gruppo.

Domani, sabato 28 giugno, la squadra usufruirà di un giorno di riposo, per ricaricare le batterie e poi buttarsi a capofitto nella preparazione della sfida contro il Real".