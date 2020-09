1









Ancora un giorno e mezzo all’amichevole tra Juventus e Novara, che si terrà domenica mattina alle 10.30. Nel frattempo continua la preparazione della squadra di Andrea Pirlo, che si è raccolta questa mattina alla Continassa: “Allenamento in un clima fresco per la Juve, che oggi è scesa in campo al mattino al Training Center, dopo la “pomeridiana” di ieri.



I bianconeri hanno lavorato, stamattina, sulla tattica, con esercitazioni per difensori e attaccanti; dopodichè, consueta partitella.



L’appuntamento per l’allenamento del sabato è per domattina alla Continassa”.