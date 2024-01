Ilsi prepara alla gara del Via del Mare contro lain programma domenica sera. Di seguito il report dell'allenamento di oggi dal loro sito ufficiale:"Squadra in campo al Via del Mare questa mattina per una seduta di allenamento in vista della gara con la Juventus, in programma domenica alle 20:45. Assenti Banda, Rafia e Touba, impegnati in Coppa d’Africa, lavoro regolare per tutti gli altri a disposizione di mister D’Aversa. Domani la rifinitura sempre al mattino al Via del Mare".