Allenamento Juventus, su cosa ha lavorato oggi Tudor. Ospiti speciali al JTC

La Juventus , tramite il proprio sito ufficiale, rende noto il consueto report dell'allenamento alla Continassa, il primo della settimana dopo la vittoria casalinga di sabato contro il Lecce. Alla seduta odierna, come vi abbiamo già raccontato , non hanno preso parte Teun Koopmeiners, Weston McKennie, Samuel Mbangula e Mattia Perin, che hanno svolto ancora lavoro differenziato per recuperare dai loro rispettivi problemi fisici: le loro condizioni, che comunque, non preoccupano, saranno monitorate giorno dopo giorno, con la speranza di riaverli a disposizione per la trasferta di Parma di lunedì, giorno di Pasquetta.

Su cosa ha lavorato oggi la Juventus



Ospiti speciali in allenamento

Ecco il report del club: "Mattinata di allenamento per la Prima Squadra maschile bianconera, reduce dalla vittoria casalinga contro il Lecce per 2-1 in campionato e al lavoro in vista del prossimo impegno di Serie A, in programma lunedì 21 aprile alle ore 20,45 in trasferta contro il Parma. Sotto la guida di mister Igor Tudor e del suo staff tecnico, la Juventus si è concentrata sul lavoro atletico - in modo particolare sulle ripetute - per poi dedicarsi a partitelle incentrate sul pressing".All'allenamento - come si legge sempre nel report - anche alcuni ospiti speciali: "Presenti al JTC per un saluto alla squadra i ragazzi provenienti dalle Juventus Academy di Los Angeles, di New York e di Washington, oltre al gruppo inglese Junior Premier League. Domani si torna di nuovo in campo alla Continassa: allenamento previsto al mattino".