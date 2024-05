Mentre la Roma si avvicina alla semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, questa mattina laè tornata ad allenarsi alla, sotto la pioggia, in vista della sfida di domenica allo Stadio Olimpico. In attesa del consueto report ufficiale del club, Dusanha condiviso nelle sue Instagram stories una foto della squadra che, evidentemente, ha vinto la: insieme a lui c'erano Mattia Perin, Gleison Bremer, Manuel Locatelli, Charly Alcaraz, Samuel-Iling Junior e il giovane Clemente Perotti. Per tutti loro, in posa per la foto di rito, sorrisi distesi e tanto entusiasmo, che ora i tifosi sperano anche di vedere in campo nei prossimi impegni ufficiali.