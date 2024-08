Dal sito ufficiale della Juventus.Due giorni alla grande sfida di domenica sera all’Allianz Stadium che sarà ancora una volta sold-out contro la. La partita dellacon i giallorossi chiude questo primo ciclo di inizio stagione, prima della sosta per gli impegni delle Nazionali.Domani allenamento della vigilia e conferenza stampa di Mister Thiago Motta: appuntamento all’Allianz Stadium alle 13.00, come sempre live free su Juventus.com per chi si registra al sito.