Allenamento Juventus, cos'hanno fatto oggi i bianconeri con Tudor? Il report

3 ore fa



Dal sito ufficiale Juventus:



È iniziata una nuova settimana di allenamenti alla Continassa. Una settimana che, sabato 14 giugno, vedrà la Juventus lasciare l’Italia in direzione Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club. I bianconeri, chiaramente, proseguiranno il lavoro sul campo anche negli States e nello specifico saranno due le sedi nelle quali si prepareranno, in vista degli impegni già fissati della fase a gironi del torneo: uno sarà lo Sports Performance Center nella Contea di Greenbrier in West Virginia e l’altro sarà il ChampionsGate Sports Field Complex di Orlando, in Florida. Tornando alla sessione odierna, il gruppo si è focalizzato su esercizi di tattica prima di terminare l’allenamento con una partitella. Gruppo che, seppur ancora privo dei giocatori convocati in Nazionale, ha ritrovato in campo Filip Kostic, rientrato dal prestito al Fenerbahce. Per domani l’appuntamento è fissato al pomeriggio.