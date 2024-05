Dal sito ufficiale della Juventus.Prosegue la preparazione dellain vista della trasferta di, in programma domenica 5 maggio 2024 alle ore 20.45. La sfida contro la formazione giallorossa coinciderà con la 35^ giornata di Serie A e sarà la penultima gara fuori casa di questo campionato per i bianconeri.Dopo la doppia seduta di ieri , la squadra è scesa in campo questa mattina al Training Center dedicandosi aprima di concentrarsi su. Per domani l'appuntamento è nuovamente fissato per il mattino.