La Juventus lavora sul possesso palla. Domani doppia seduta di allenamento

Juve, il programma di allenamento

La Juventus ha iniziato ufficialmente la preparazione in vista della delicata trasferta di Firenze, dove domenica 16 marzo alle ore 18 affronterà la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi. Dopo la pesante sconfitta subita nell’ultimo turno all’Allianz Stadium, i bianconeri sono chiamati a reagire con una prestazione convincente in un match che si preannuncia cruciale sia per la classifica che per il morale della squadra.Questa mattina il gruppo si è ritrovato al Training Center della Continassa per la prima sessione di allenamento della settimana. Secondo quanto riportato da Juventus.com, il programma della seduta odierna si è concentrato inizialmente su una fase di riscaldamento, seguita da esercitazioni specifiche sul possesso palla, un aspetto fondamentale per affrontare al meglio la sfida contro i viola.

Per domani è prevista una doppia seduta di lavoro: al mattino i giocatori torneranno in campo per affinare la preparazione tecnico-tattica, mentre nel pomeriggio si concentreranno sulla parte atletica con un allenamento in palestra. La squadra sta dunque lavorando con intensità per presentarsi nelle migliori condizioni alla sfida contro la Fiorentina, un appuntamento che rappresenta un banco di prova importante per rialzarsi e tornare a conquistare punti fondamentali nella corsa agli obiettivi stagionali.