La "squadra rosa" è uscita vincitrice anche oggi dalla partitella d'allenamento alla Continassa. Una formazione dove figura anche Paulo Dybala, un'immagine che fa piacere all'ambiente bianconero dopo il ritorno in gruppo post-infortunio. A festeggiare su Instagram per questo successo sono soprattutto tre giocatori: uno di cui si parla molto per il mercato in uscita, Douglas Costa, un altro che invece è un simbolo della Juve, capitan Giorgio Chiellini, e uno che si sta consolidando in bianconero dopo il suo primo anno, ossia Adrien Rabiot.

Qua nella gallery potete vedere i post di Douglas, Rabiot e Chiellini, con altre foto dell'allenamento odierno