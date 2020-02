E' tornato ad allenarsi con il gruppo Paulo Dybala, attaccante della Juventus che ieri si era allenato, come da programma, a parte. Lo stesso è toccato quest'oggi a Leonardo Bonucci che come comunicato dal club bianconero ha fatto un allenamento personalizzato che però era già stato pianificato dallo staff tecnico bianconero. Né lui né Dybala sono a rischio per la sfida di sabato contro il Verona in programma sabato sera alle 20.30 allo stadio Bentegodi. Entrambi, tra l'altro, dovrebbero partire dal primo minuto contro la squadra di Juric.