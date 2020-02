Non ci sarà la consueta conferenza stampa pre partita, ma in casa Juve si continua comunque a lavorare. Prosegue allora la marcia di avvicinamento alla gara contro l'Inter, che tanto deciderà e parecchio potrebbe sentenziare. Oggi i bianconeri si sono allenati regolarmente alla Continassa: lavoro tecnico, possesso palla e conclusioni. Rabiot è rimasto fuori per un problema al piede e sarà valutato anche per la giornata di oggi. A proposito: l'allenamento ci sarà questo pomeriggio.