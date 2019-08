Attraverso il sito ufficiale, la Juve ha diramato un comunicato sull'allenamento di oggi alla Continassa: "La Juventus, dopo l'allenamento "unico" di ieri mattina, è tornata ad allenarsi in doppia seduta al JTC Continassa. - si legge su Juventus.com - Il gruppo ha come sempre lavorato per reparti al mattino, mentre al pomeriggio ha affrontato una sessione dedicata alla tattica di squadra, con consueta partitella finale. Domani, sabato, ancora una volta doppio allenamento per il gruppo".