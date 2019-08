Sarri ancora in campo alla Continassa. Anche oggi il tecnico bianconero ha osservato la seduta di allenamento da bordocampo ma senza dirigerla. E' ancora presto, tuttavia, per sapere se il toscano sarà in panchina contro il Napoli sabato sera. La decisione sarà presa probabilmente nella giornata di venerdì. La volontà dell'allenatore bianconero è quella di esserci ma l'ultima parola spetta ai medici che ne stanno monitorando le condizioni fisiche.