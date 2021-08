Dopo un giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri, stamattina la Juventus è tornata a lavorare in vista della gara di sabato sera contro l'Empoli. Out Ramsey per una lesione di basso grado del muscolo grande adduttore della coscia destra (tra 10 giorni nuovi esami per capire i tempi di recupero), nell'allenamento di stamattinaha lavorato a parte facendo un allenamento differenziato in palestra. Per oggi è prevista una doppia sessione con i giocatori che torneranno in campo anche nel pomeriggio.