L'allenamento odierno della Juventus si è svolto a porte aperte, offrendo un'opportunità unica per giornalisti e tifosi di entrare nel mondo del calcio di alto livello. A sorpresa, il CT della Nazionale, Luciano Spalletti, si è unito a Massimiliano Allegri sul campo, intrattenendo conversazioni con giocatori chiave come Kean e Fagioli.



Tuttavia, la sessione di allenamento ha anche visto alcuni giocatori uscire acciaccati, suscitando preoccupazioni per l'infortunio. Resta da vedere come evolverà la situazione e se ci saranno implicazioni per le prossime sfide della squadra.



