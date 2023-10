Nella giornata odierna, laha tenuto un allenamento presso il centro sportivo della Continassa, e le novità dal campo sono state molto interessanti.Una delle notizie più rilevanti è stata la presenza di Dusan Vlahovic in lavoro differenziato. Nonostante il suo infortunio, Vlahovic sembra essere determinato a recuperare al più presto e a far parte attiva della squadra.Una notizia positiva è stata la presenza di Arkadiusz Milik con il gruppo: corre verso il derby. Out, invece, Filip Kostic: non è stato presente all'allenamento di oggi.