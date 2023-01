Come racconta Il Corriere dello Sport, sono stati diversi gli esperimenti tentati da Massimilianodurante l'allenamento delladi ieri, in cui si sono rivisti anche Paul Pogba e Dusan Vlahovic: il tecnico ha provato anche a schierare Matiasal fianco di Angel, per un'eventuale alternanza con Federico. E intanto la sfida contro ilsi avvicina...