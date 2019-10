La Juventus scende in campo alla Continassa per l'allenamento odierno senza i nazionali ancora impegnati con i rispettivi paesi di appartenenza. Oggi sarà il turno dell'Italia di Bonucci e Bernardeschi ( LEGGI QUI GLI IMPEGNI DI TUTTI I NAZIONALI ) mentre la squadra di Maurizio Sarri. Come di consueto una sessione di allenamento per gli uomini di Sarri, senza nazionali ma preparando già il prossimo match contro il Bologna.