Il motore sembra quello giusto, almeno a giudicare dal video dell'allenamento pubblicato sui canali social della Juventus. Così i bianconeri stanno proseguendo il lavoro in vista della partita dell'Olimpico, sabato scenderanno in campo contro la Lazio.



Dopo una prima parte atletica, la Juve ha optato per una classica partitella 10 contro 10, dove a brillare sono stati anche Timothy Weah e Iling Junior. A rubare la scena, però, due giocate di Chiesa e Vlahovic: non saranno insieme per la squalifica di quest'ultimo, ma si candidano a vivere un finale decisivo di stagione l'uno di fianco all'altro.



Guarda il VIDEO qui in basso. Inizia con una bella imitazione...