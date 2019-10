Douglas Costa si è allenato ancora a parte alla Continassa. Secondo quanto riporta Sky Sport l'esterno brasiliano non è ancora rientrato in gruppo e anche oggi ha continuato il lavoro differenziato sul campo. Come anticipato da Ilbianconero.com, l'ex Bayern Monaco potrebbe rientrare per la partita di Champions League contro la Lokomotiv Mosca. La stessa cosa vale per De Sciglio e Danilo, anche loro alle prese con un infortunio.