Si avvicina il derby d'Italia. I bianconeri si sono preparati al big match di domenica sera con un allenamento mattutino, ecco il report pubblicato sul sito del club: "I bianconeri si sono ritrovati questa mattina al JTC per lavorare principalmente sugli aspetti tattici del match, per poi disputare una partitella. Domani, vigilia della gara, la squadra sarà in campo nel pomeriggio e prima dell'allenamento, mister Sarri terrà la consueta conferenza stampa. L'appuntamento con i giornalisti è fissato per le 14:00 presso l'Allianz Stadium ".