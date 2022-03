di Cristiano Corbo

La Juve apre le porte per l'allenamento. Come capitato alcune volte in questa stagione, il club bianconero ha permesso di partecipare alla sessione odierna di Max Allegri. Una seduta speciale nel bel mezzo della settimana che porterà all'impegno con la Samp, prima di affrontare il Villarreal tra 7 giorni esatti. Tanti infortunati, tanti giovani e anche delle scelte "speciali" per alcuni giocatori. Ed ecco tutte le ultime e le reazioni raccolte dal campo, tra Allegri, Dybala e Vlahovic.



L'analisi di Cristiano Corbo, inviato de ilBianconero.com, in questo video: