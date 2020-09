La Juve continua ad allenarsi in vista della prima partita di campionato contro la Sampdoria. Come comunicato dal club bianconero "Oggi pomeriggio al JTC si sono rivisti anche Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Wojciech Szczesny. La squadra ha lavorato su esercitazioni di possesso palla, concludendo l’allenamento con una partitella. Domani, giovedì 10 settembre, seduta in programma sempre nel pomeriggio". Tra i più in forma Juan Cuadrado che nel corso della partitella si è reso protagonista di un numero niente male. Potete vederlo nel video qua sotto: