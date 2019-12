Douglas Costa ha saltato l'ultimo allenamento dell'anno alla Continassa. Secondo quanto riporta Sky Sport, il brasiliano non era presente all'allenamento mattutino ed è atteso alla Continassa nel pomeriggio. L'ex esterno del Bayern Monaco sta svolgendo allenamenti differenziati e per questo non è necessario che si alleni assieme al resto della squadra. Oggi sarà a Torino e seguirà appunto il suo percorso personalizzato.