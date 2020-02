La Juventus si prepara ad entrare in un ciclo fitto di impegni decisivo per il cammino della squadra in tutte le competizioni. Si parte sabato alle 18 con la trasferta di Ferrara contro la Spal, poi l’andata degli ottavi di Champions League contro il Lione, primo vero appuntamento in cui i bianconeri vogliono rispondere presente. Subito dopo, il primo marzo, il derby d’Italia contro l’Inter che potrà dire qualcosa in più sulla lotta scudetto. Ultima solo in ordine temporale, ma non di importanza, il ritorno di semifinale di Coppa Italia contro il Milan, partendo dal pareggio per 1-1 maturato a San Siro.



L’ALLENAMENTO – C’è un clima disteso in casa Juventus. Prima dell’inizio della sessione di allenamento, le telecamere riprendono la squadra per intero, con un primo piano su Sarri e Ronaldo che scambiano due battute tra le risate. Prima parte dedicata al riscaldamento seguita da esercizi atletici: slalom tra coni e paletti chiusi da uno scatto. Poi lunga fase dedicata alla fase offensiva, svolta in una sola parte di campo. Una squadra attacca facendo partire sempre l’azione da centrocampo, l’altra difende con l’obiettivo di recuperare e uscire palla al piede. Poi, altra parte di allenamento divertente da seguire per tutti i tifosi presenti: la partitella a campo ristretto, con porte vicine che invitano i giocatori a tirare spesso in porta, con l’ausilio di giocatori posizionati ai lati dei pali delle porte che fungono da sponda per aiutare le rispettive squadre. Numerosissimi gol, da Cristiano Ronaldo, Dybala, fino al bellissimo scavetto di Bentancur. Ultimo quarto d’ora di allenamento utilizzato per affinare gli schemi e i movimenti della fase difensiva supervisionata da Barzagli, impiegato fisicamente in questi esercizi.