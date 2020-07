"Non ci sono giorni di riposo" per Paulo Dybala, che dopo il pareggio contro il Sassuolo non vede l'ora di tornare in campo per conquistare i tre punti nella prossima gara con la Lazio e avvicinarsi ancora di più allo scudetto. L'argentino ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram alla fine di una seduta d'allenamento... individuale. L'argentino ha lavorato ancora oggi per mantenersi in forma, è il migliore della Juve dalla ripresa del campionato e non vuole abbassare la guardia.