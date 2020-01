Giornata di vigilia per la Juventus, che si sta allenando in vista della partita di domani contro la Roma in Coppa Italia. Tra i dubbi di Maurizio Sarri ci sono quelli relativi alle condizioni di Cuadrado e Alex Sandro: uno dei due potrebbe rifiatare con Danilo dal primo minuto. Se dovessero rimanere tutti e due fuori, esterno a destra si potrebbe adattare Matuidi come già successo altre volte.