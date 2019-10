Una seduta aperta al pubblico. Sul campo i giocatori, sugli spalti della Continassa gli Juventus Member e da casa tutti i tifosi bianconeri. In moltissimi hanno potuto osservare la sessione di avvicinamento a Inter-Juve, gara in scena domenica sera a San Siro.

. Come raccontato dai social ufficiali della Juventus, il calore e l'entusiasmo dei tifosi era assolutamente palpabile. Non capita spesso, infatti, che i ragazzi di Sarri abbiano un pubblico tra le mura della Continassa. Partitella e seduta tattica, verso l'Inter con tutta la goia e l'esuberanza - pazzesche - dei tifosi.