Da Juventus.com, ecco il programma della giornata di domani: è già vigilia, è già Champions. E mercoledì, alle 20.45, a Madrid si gioca Atletico-Juve. Ecco le parole della società: "Giornata come sempre intensa, la vigilia per la Juve. Alle 11.05 allenamento al JTC; a seguire, la squadra decollerà per Madrid e, all'arrivo, sarà il momento del Walkaround (18.25) sul campo del Wanda Metropolitano e, a seguire, della conferenza stampa, sempre trasmessa in diretta dalla piattaforma ufficiale bianconera, a partire dalle 18.45. L'Atletico si allenerà invece alle 10.30, mentre la conferenza stampa è prevista a partire dalle 19.45 (anche in questo caso, conferenza in diretta su Juventus Tv)".