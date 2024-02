Allenamento Juventus: la diretta alla Continassa

Allenamento aperto alla, dove laprepara la sfida al. Delicata, ed è dir poco. Per i bianconeri, però, oggi è una giornata speciale: la solita sgambata diventa l'occasione per ritrovare il calore dei tifosi, circa 500 i presenti sugli spalti del campo del centro sportivo.



13.00 - Finisce qui la partitella e quindi l'allenamento. Foto per la squadra vincitrice, quella di Vlahovic e Miretti, autori delle due reti finali.



12.55 - Arriva il secondo gol, e lo trasforma Fabio Miretti. Bel contropiede firmato Andrea Cambiaso, che corre in solitaria e serve al centro il compagno. Scarico facile in porta per il 2-0.



12.35 - Ecco il primo gol della Juventus nella partitella. Ottima percussione centrale, con partecipazione completa dei più attesi. Dribbling in area di Chiesa, che serve Vlahovic: mancino docile sul secondo palo. E' 1-0.



12.25 - Indicazioni di Allegri alla squadra. Al gruppo dice: "Ampiezza, ampiezza". Su Cambiaso è più specifico: "Stai largo". Andrea è il terzo dell'attacco in pettorina, e ha già sfiorato il gol.



12.20 - Tanto equilibrio anche in partitella, da segnalare un gran destro di Miretti, per una super parata di Szczesny. Chiesa in palla, Cambiaso tra i migliori. Alex Sandro non partecipa alla partitella. Da segnalare i due tridenti offensivi: è Cambiaso - e non Weah, né Alcaraz - a completare l'attacco.



12.15 - Partitella in corso, con la Juve che si schiera a 4 con entrambe le formazioni. Ecco le due squadre:

Szczesny, Fagioli, Gatti, Djalò, Iling, Nonge, McKennie, Rabiot, Nicolussi, Milik, Yildiz.

Pinsoglio, Weah, Bremer, Rugani, Kostic, Cambiaso, Locatelli, Miretti, Alcaraz, Chiesa, Vlahovic



12.05 - Esercizio che prosegue, seppur in maniera leggermente diversa. Da segnalare un gran gol di tacco di McKennie, che ha strappato grandi applausi alla Continassa.



11.50 - Cambia l'esercizio per i bianconeri. Padoin spiega il da farsi: passaggi veloci e attacco sul primo palo.



11.45 - Ecco Giuntoli e Manna, a colloqui con Scanavino. Allegri poco distante dal gruppo di dirigenti.



11.40 - C'è anche e naturalmente Massimiliano Allegri. Il tecnico è a colloquio con Maurizio Scanavino, presente a bordocampo per seguire la seduta della squadra.



11.30 - La squadra scende in campo, parte di riscaldamento e gruppo diviso in 3 parti. Normale amministrazione.



Chi era assente oggi all'allenamento?



Quattro assenti per la Juventus nella seduta di oggi, tutti per infortunio e iter di recupero.