Il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino non si sbilancia sulla ripresa degli allenamenti in Serie A. Secondo quanto riporta La Stampa, allaAnche il quotidiano torinese, come Il Corriere della Sera, scrive che non è ancora escluso che la stagione non si concluda, anzi. In queste ore tra i club di Serie A c'è aria di pessimismo.