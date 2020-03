5









Juve e Inter per una volta fanno squadra. Secondo quanto riporta Tuttosport, i due club sono contrari alla volontà del presidente della Lazio Claudio Lotito che vorrebbe riprendere gli allenamenti già a partire da lunedì prossimo, il 3 aprile. Una scelta già stigmatizzata anche Lamica, l'associazione medici italiani del calcio con presidente l'ex dottore della Nazionale Enrico Castellacci. "Lotito vuole che i giocatori ripartano lunedì e ha spiegato di poter addirittura garantire uno spogliatoio individuale a ciascuno con ben 18 campi a disposizione per gli allenamenti atletici personali", scrive Tuttosport.



MEDIAZIONE - E in tutto questo si sta lavorando ad una mediazione: permettere il lavoro individuale dei calciatori dal 4 aprile e poi ricominciare con gli allenamenti di gruppo una decina di giorni dopo, a partire dal 13 aprile. Anche per i medici si tratta di un buon compromesso anche se prima di qualsiasi decisione bisognerà capire l'andamento del contagio nel nostro paese, prima condizione essenziale per riprendere ogni tipo di attività.