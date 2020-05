La settimana prossima Maurizio Sarri avrà il gruppo al completo. Dopo essere rientrati dalle varie zone del mondo, i giocatori della Juventus che erano all'estero si stanno preparando per la ripresa degli allenamenti. In attesa di capire quando si potrà riprendere il lavoro di gruppo, si presenteranno alla Continassa per iniziare ad allenarsi individualmente come stanno già facendo da giorni i loro compagni rimasti a Torino. Per chi aveva lasciato l'Italia erano previsti 14 giorni d'isolamento, che per Cristiano Ronaldo - il primo a partire - scadranno domani lunedì 18 maggio e per Higuain - l'ultimo a rientrare - venerdì prossimo.