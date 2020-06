1









Una domenica di riposo e un lunedì di lavoro. La Juve riparte e anche Maurizio Sarri, dopo aver concesso un giorno di svago a tutta la squadra, è pronto a tornare alla Continassa. "Siamo già in attesa del 12 giugno per calciare quel pallone da tre punti", ha scritto ieri sui social Douglas Costa. Manca davvero poco alla gara di ritorno di Coppa Italia contro il Milan: la stagione ripartirà con una gara già decisiva e i bianconeri non possono permettersi passi falsi.