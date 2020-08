Giornata di riposo oggi per la nuova Juventus di Andrea Pirlo, che si ritroverà domani pomeriggio alla Continassa per la ripresa degli allenamenti. L'allenatore bianconero non avrà per a disposizione i giocatori convocati nelle rispettive nazionali, che dovrebbero rientrare tutti tra il 9 e il 10 settembre. Dopo l'annuncio di ieri da parte del club, invece, nei prossimi giorni il nuovo acquisto Weston McKennie si aggregherà al gruppo e sarà a disposizione di Pirlo.