La Juventus continua il programma di allenamento sui campi della Continassa con tante, moltissime motivazioni in più, spendo che tra 10 giorni tornerà in campo per la Coppa Italia, e stretto giro di posta anche per la Serie A. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sulle sessioni della squadra di Sarri: “I bianconeri hanno lavorato spesso per gruppi, con programmi individuali per quasi tutti i giocatori. Casi emblematici: Ronaldo, che è rimasto a parte anche la scorsa settimana; Chiellini che ha un fisico delicato; Higuain e Rabiot, rientrati per ultimi dall’estero. Sarri come sempre ha fatto parecchio lavoro per reparto: i difensori con i difensori, gli attaccanti con gli attaccanti, ovviamente con il supporto dei centrocampisti. Non ci sono mai stati doppi allenamenti”.