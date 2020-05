Primi accenni di semi-normalità in tempo di coronavirus. La Juventus ha ricominciato ad allenarsi alla Continassa seppur in modo individuale. Dopo 72 giorni, oggi è tornato a lavorare al centro sportivo anche Cristiano Ronaldo, che per pochi minuti non si è incrociato con Agnelli andando via prima dell'arrivo del presidente. Domani alla Continassa sono attesi, giovedì arriveranno Sami Khedira e Blaise Matuidi e poi i tre brasiliani Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa.