Come successo la settimana scorsa, anche per questaha dato la domenica libera alla squadra. Oggi non sono previsti allenamenti alla Continassa, anche se secondo Tuttosport non è escluso che qualche giocatore possa presentarsi comunque al centro d'allenamento per un lavoro personalizzato, come aveva fattola settimana scorsa. Domani lunedì 18 maggio si riprenderà con gli allenamenti individuali, al resto del gruppo dovrebbe aggiungersi anche Ronaldo che terminerà il suo periodo d'isolamento. Sarebbe dovuto essere il primo giorno disponibile per lavorare in piccoli gruppi, ma alcuni dubbi sul protocollo hanno fatto slittare tutto a data da destinarsi.