Due mesi di allenamenti in casa, tra tappetini ed esercizi a corpo libero. Lavoro limitato in questo periodo per i giocatori della Juventus, che si sono dovuti arrangiare con quello che avevano. Tutti tranne uno. "Cristiano Ronaldo è un brand" ha detto il CFO Fabio Paratici a Sky ( QUI l'intervista completa). Ecco,. A Madeira, infatti, dove il portoghese ha passato la quarantena, c'erano regole diverse rispetto all'Italia e l'attaccante della Juventus ha potuto lavorare con più libertà.