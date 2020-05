Si continua a percorrere la strada che - speriamo - porterà alla normalità. In attesa di capire se lunedì prossimo, 18 maggio, sarà possibile iniziare gli allenamenti collettivi, l a Juventus si è già mossa per sanificare il J Hotel che ospiterà i giocatori per rispettare le norme previste dal protocollo Figc, che l'Inter ha già fatto sapere di non ritenere applicabile nel suo centro sportivo. Più in generale, sono cinque i moviti di discussione per l'inizio della fase 2 del calcio italiano.