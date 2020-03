Cristiano Ronaldo continua il suo isolamento a Madeira insieme a tutta la sua famiglia. L'attaccante era volato in Portogallo dopo la partita contro il l'Inter e non è più potuto rientrare in Italia a causa dell'allarme Coronavirus che giorno dopo giorno si è fatto sempre più preoccupante.. Esercizi alternati a un po' di relax sotto al sole di Madeira, in attesa di tornare alla normalità.- Al suo fianco come sempre la modella Georgina. Tante critiche verso la compagna di Cristiano dopo che ieri un paparazzo l'ha fotografata mentre usciva per fare shopping "con un abito che non sembrava proprio adatto ad andare in farmacia o dal medico", ha scritto il Daily Mail. Critiche ancora più dure per Georgina dopo che la modella aveva aderito alla campagna social #yomequedoencasa (#iorestoacasa), hashtag presente anche sul suo ultimo post Instagram: "Nei momenti difficili bisogna avere fede e cercare il lato positivo delle cose. È un buon momento per riflettere e valorizzare quello che abbiamo., vi mandiamo i nostri migliori auguri di guarigione. Distanti ma sempre uniti”.