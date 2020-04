Dopo il ritorno di Miralem Pjanic a Torino, la Juventus si prepara ad accogliere anche gli altri otto giocatori sparsi che nelle scorse settimane erano rientrati nei propri Paesi per fare la quarantena con le loro famiglie. Chi in Portogallo - Ronaldo - chi in Sudamerica,Intanto, la Juve pianifica il lavoro per i prossimi giorni- La squadra andrà in ritiro al J Hotel dove attraverso un sottopassaggio si arriverà al centro d'allenamento: nessun assembramento nello spogliatoio, ogni giocatore si farà la doccia e si cambierà nella propria stanza. Tutti i giocatori verranno sottoposti a test sierologici e a tamponi, come riporta Tuttosport, un controllo particolare verrà effettuato per i tre bianconeri risultati positivi al coronavirus (Rugani, Matuidi e Dybala, che è in attesa di guarigione).: nelle prime due settimane allenamento atletico che verrà effettuato in piccoli gruppi con la massima sicurezza, poi si inizierà a usare il pallone e con schemi e tattiche per altri 15 giorni, prima di tornare in campo.ANDROID --> SCARICA QUI iOS --> SCARICA QUI