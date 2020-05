Mentre in Serie A non c’è ancora la quadra per gli allenamenti di gruppo, la Liga e la Premier League riparto. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione



LIGA – In Spagna si è tornati ad una semi-normalità. Gruppi da 10 persone al massimo, ma è già qualcosa. Soprattutto poi se c’è il pallone di mezzo. Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid sono tornati a lavorare con la sfera che regala gioie e dolori, chi con il tanto amato torello, chi con partitelle ristrette. PREMIER LEAGUE – Da oggi c’è il via libera agli allenamenti collettivi, primo passo del conclamato Project Restart. Massimo 5 giocatori a gruppo, distanze sociali, tamponi e aeree inaccessibili (uffici, spogliatoi), docce a casa, sono alcune delle misure della prima fase della ripresa delle attività, passo importante per la futura ripresa. I giocatori frenano su questo punto: se da una parte c’è la volontà di tornare in campo per il 12 giugno da parte della Premier, i giocatori invitano alla prudenza, preferendo il 19 o addirittura il 26.