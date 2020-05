Il Comitato tecnico-scientifico ha dato il via libera alla ripresa degli allenamenti di squadra dal 18 maggio, ora vanno ridefiniti i punti del protocollo medico che hanno creato dubbi e discussioni in queste settimane. Ansa ne dà un’anticipazione. Le squadre e i membri degli staff tecnici dovranno rimanere in isolamento per 15 giorni una volta riprese le sessioni di gruppo. Secondo il parere dei tecnici, solo dopo due settimane di isolamento si potrà valutare la possibile ripresa della Serie A, chiaramente a porte chiuse. L’indicazione arriva dopo le due emerse in queste ore, ovvero quella di porre tutto il gruppo di lavoro in quarantena nel caso di un contagiato e la scelta di far ricadere la responsabilità dell’attuazione del protocollo sul medico.