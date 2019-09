Si è fatto attendere, come tutte le cose che fanno parlare (e un po' innamorare). Ma il tempo non è stato solo un nemico, in questo periodo di polmonite e liste Champions: è stato un prezioso alleato, perché ha abbassato le attenzioni e ulteriormente normalizzato quello che fino a qualche mese fa si preannunciava come un cambio di stile, gioco, idee epocale. Sarri alla Juve: non ci sono più brividi, ora resiste solo la curiosità.



LA SETTIMANA - Ed eccoci alla settimana di Maurizio. Quella vera. Da Firenze, infatti, passa la sua vera stagione: e prima dovrà sbrigare le classiche pratiche di un allenatore full time. Dunque, allenamenti alla Continassa da affrontare in prima persona; poi la conferenza stampa della vigilia e quel sedersi lì, in panchina, proprio al Franchi dove perse malamente uno scudetto con tanto di 'sfuriata' post che fece la storia (e l'ironia) delle ultime battute di Serie A. Un bel parallelo, che dimostra soprattutto quanto sia volatile il mondo del calcio. Un giorno sei giù, quell'altro torni in cima. Magari pure alle preferenze, che è un po' quello che spera Emre Can. Domani sarà già a Torino e parlerà dell'esclusione europea proprio con Sarri: verosimilmente, il mister gli spiegherà che dovrà cambiare la sua storia con il lavoro e l'ambizione.